Superamento dei limiti di velocità, guida pericolosa o con assicurazione scaduta, divieto di sosta e patenti scadute o che alle volte mancano del tutto: ecco le principali infrazioni degli automobilisti in quel di Gassino Torinese. «Ci sono anche altre infrazioni come scarico non regolamentato o circolazione in aree vietate, ma sono molto meno comuni» ha specificato il Sindaco di Gassino Paolo Cugini.

L’insieme di queste inosservanze, così si legge in una determina comunale di fine maggio, avrebbe fruttato al Comune nel periodo compreso tra gennaio e aprile 2022 la bellezza di oltre 26.000 euro.

