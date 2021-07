Ascolta l'Audio Dell'Articolo

GASSINO TORINESE. Non si ferma l’opera del centro vaccinale di Gassino, presso i campi sportivi di via Diaz. Molti, infatti, pensavano che Gassino, con il nuovo centro di Castiglione, avrebbe alzato bandiera bianca e invece no, seppur a piccole dosi si sta continuando a vaccinare anche presso i campi sportivi. Numeri piccoli ma comunque aggiuntivi rispetto al sistema regionale.

login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.