GASSINO. Solo 4 iscritti per lo scuolabus Il Comune cancella il servizio

Niente più scuolabus per gli studenti gassinesi.

È questa la decisione annunciata dalla giunta del sindaco Paolo Cugini in una delibera approvata qualche settimana fa.

Quest’anno, dunque, alla riapertura della scuola, gli studenti non potranno più usufruire del servizio.

Una scelta che l’amministrazione aveva già preannunciato qualche mese fa.

Da tempo, infatti, il servizio non era più economicamente sostenibile per il Comune.

Parliamo, infatti, di un servizio che aveva una bassissima se non scarsa copertura da parte di chi ne usufruiva. Il peso economico, quindi, era praticamente tutto a carico del Comune. Quest’anno, però, dopo la pandemia sono arrivati i dati delle iscrizioni al servizio scuolabus. Numeri che hanno spinto l’amministrazione a procedere con l’abolizione del servizio.

“Avevamo numeri già decisamente in calo, – spiega il sindaco Paolo Cugini – lo scorso anno c’erano una ventina di ragazzi, quest’anno le iscrizioni erano 4, forse c’era un po’ di timore per il Covid, non lo so. Con soli 4 iscritti sarebbe stato complicato ed economicamente non sostenibile. Io penso che un servizio tale fosse da inserire nel trasporto pubblico locale, in modo che anche le Regioni se ne facessero carico, invece questo non si è mai fatto”.

