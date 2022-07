La polemica a proposito del Padiglione Polivalente di via Diaz di Gassino Torinese non accenna ad esaurirsi. Le domande e i dubbi, sollevati dalle forze di opposizione e dalle associazioni e rivolte all’amministrazione, non sembrano trovare, almeno per il momento, una risposta soddisfacente.

Su parte dei terreni del campo sportivo e del Padiglione Polivalente è in corso una causa. Il sito è in attesa di una sentenza della Corte di Cassazione, sentenza che potrebbe arrivare, come ricorda il Consigliere di minoranza M5S Alessandro Lorenzon «domani, tra un mese o tra un anno». Per questo [...]