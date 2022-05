Sono serviti all’incirca due mesi d’indagini da parte delle forza dell’ordine.

Qualche giorno fa, però, i Carabinieri di Castiglione hanno finalmente identificato e denunciato alla Procura dei Minori e a quella di Ivrea la “baby” gang composta da sedici ragazzi, per lo più minorenni, di età compresa tra i 15 e i 20 anni, che aveva fatto razzia al campo sportivo di via Diaz a Gassino. Sono tutti residenti in collina, tra San Mauro, Gassino e San Raffaele. Qualcuno appartiene a famiglie perbene e conosciute della zona. Devono tutti rispondere di invasione di terreni [...]