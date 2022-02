Alla fine è toccato alla protezione civile del Comune di Gassino rimuovere l’auto abbandonata da tempo presente in città. Per l’esattezza ci troviamo nel Bosco dei Goretti, vicino all’area pic nic, dove turisti ed escursionisti dovrebbero godersi la natura, il paesaggio. Non certo la carcassa di un’automobile.

“Qualcuno ha perso un auto? – aveva scritto, a novembre del 2021, un cittadino su Facebook – Targhe non ce n’erano, ma il numero di telaio penso sia ancora lì da qualche parte.

Se non è di nessuno, chi la rimuove?”. Bella domanda. In realtà l’auto era lì da [...]