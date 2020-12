GASSINO. Quest’anno le luci le paga il Comune

Cambio di “politica” a Gassino, quest’anno, per quanto riguarda le luci di natale, montate proprio qualche giorno fa.

La novità è che le luci le acquista il Comune. Un piccolo contributo, un aiuto per i tanti commercianti che, da mesi, ormai, soffrono per le restrizioni imposte dalla pandemia.

Un segno, poi, anche verso l’intera popolazione in vista delle festività natalizie.

“Soprattutto quest’anno, – spiega l’assessore al commercio, Carmen Avaltroni – in occasione delle festività natalizie ritengo sia importante dare un sostegno al commercio locale, anche solo con piccoli gesti che possano aiutare a creare un ambiente sereno e un clima natalizio in tutto il paese. Ed è per questo che in collaborazione con l’assessore Rosetta Tropea abbiamo deciso che fosse l’Amministrazione comunale a farsi carico delle spese per l’installazione delle luminarie, distribuendo sul territorio 49 punti luce, coordinandoci con i comuni confinanti per l’illuminazione della SR 590. Un piccolo contributo, speriamo di buon auspicio per un 2021 più luminoso”.

Commenti