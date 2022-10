Palette, scopettoni e pettorine fluorescenti: domenica 23 ottobre a Gassino è tempo di “Puliamo il Mondo”, giornate (ormai sempre più in voga), organizzate da Legambiente con lo scopo di ripulire le città da cartacce e rifiuti, “riappropriarsi” del territorio in maniera rispettosa dell’ambiente e sviluppare atteggiamenti sempre più “green” nei cittadini.

“Aderiamo a quest’iniziativa di Legambiente dal 2015” afferma Andrea Morelli, assessore ai Lavori Pubblici in quel di Gassino.

“Il ritrovo, domenica prossima, sarà di fronte al Comune alle 9 del mattino: a tutti i volontari verranno dati guanti, sacchi e pettorine. Ci divideremo poi in squadre e si partirà alla ricerca dei riufiuti” aggiunge l’assessore.

Da programma, i più piccoli rimarrano in zona centro, mentre i più esperti (volontari più attempati o della protezione civile) si dirigeranno verso in riva al Po o su strada Bardassano, zone tendezialmente più “calde” in quanto ad abbandono rifiuti.

“Negli anni abbiaom trovato di tutto: cartacce, pacchetti di sigarette, ma anche copertoni, biciclette e frigoriferi – commenta Morelli – la cosa bello, però, è che nel tempo la risposta delle persone a questo tipo di iniziative è sempre aumentata, soprattutto da parte dei più giovani. Non è una cosa da sottovalutare, alla fine uno degli obiettivi di queste giornate è anche formare la coscienza dei più giovani per avere cittadini più responsabili domani”.

