Fino a qualche anno fa il problema era la così detta “piccionaia”, una casa situata in via San Martino, all’angolo con via Mazzini, completamente invasa dai piccioni.

Ora, però, il problema dei volatili è arrivato anche in centro e l’amministrazione è pronta ad intervenire per allontanarli.

“Nel centro storico di Gassino – si legge in delibera – sono presenti volatili che sostano ed invadono i tetti degli immobili e/o loro parti accessorie.