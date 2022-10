Supportare la filiera corta, promuovere l’economia locale e stare al fianco di produttori e cittadini: questi tutti gli obiettivi di un’iniziativa tutta gassinese, quella dell’Alveare del Babe.

“L’idea è nata lo scorso inverno, con l’inaugurazione sotto i portici del centro verso febbraio – dice Valeria Bagnara, gassinese in forza nell’Alveare del Babe e una tra i direttivi della Pro Loco locale – siamo più persone a gestire l’Alveare e lavoriamo in coordinameento con la Pro Loco. Ci rifacciamo a una rete di gruppi d’acquisto online che mira a un consumo consapevole, che avvicini il produttore al consumatore e favorisca il chilometro zero. La casa madre a cui noi facciamo riferimento si chiama l’Alveare che Dice Sì e il babe è il simbolo della Pro Loco, da qui il nostro nome”.

La rete di commercio, in sostanza, è costituita da un portale a cui i vari membri si possono registrare per fare la spesa, consultando dal sito internet la disponibilità di prodotti stagionali che viene offerta dai produttori locali, sapendo di poter contare su qualità e rispetto dell’ambiente.

“Il nostro compito è mettere in contatto produttori e clienti, e fornire un punto fisico dove agricoltori ed altri possano portare i prodotti scelti dai clienti durante la spesa online, prodotti che poi gli acquirenti possono passare a ritirare. A Gassino il punto è stato aperto, in via Dovis 1 alla sede della Pro Loco, dove ogni martedì sera siamo presenti, aspettando clienti e produttori” spiega Bagnara.

Quella dell’Alveare del Babe è una storia tutta gassinese e, come ha ricordato il presidente della Pro Loco Guido Savio, “è giusto che si parli di queste iniziative che fanno conoscere il nostro territorio e favoriscono il commercio locale”.

