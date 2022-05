Suddividere la città di Gassino Torinese in macro-aree, intervenire con lavori di manutenzione straordinaria su marciapiedi, strade e parchi gioco: questi gli obiettivi dell’iniziativa “Un quartiere all’anno”. L’approvazione del Programma Triennale 2022-2024 per le Opere Pubbliche, in seno al Consiglio Comunale di giovedì 21 aprile a Gassino, è stata l’occasione per discutere (e approvare) anche quest’iniziativa.

«Dopo le elezioni abbiamo iniziato a pensare che “Un quartiere all’anno” sarebbe stato un argomento interessante, meritevole di tutta la nostra attenzione. L’iniziativa concerne una manutenzione strutturale e radicale in tutto il paese, intervenendo in maniera importante [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.