La Procura Generale ha chiesto la conferma della condanna a un anno di carcere di un imprenditore processato in Corte d’appello, a Torino, per il caso di un dipendente morto a causa della puntura di un insetto. La sentenza di primo grado era stata emessa nel 2018 dal Tribunale di Ivrea. La vicenda è del 20 giugno 2014, quando l’operaio Davide Zangara, 44 anni, era impegnato nella sostituzione di una delle lampadine dell’impianto di illuminazione pubblica a Brozolo. Il decesso avvenne per le conseguenze di uno choc anafilattico causato dalla puntura.

