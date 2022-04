80 mila euro per allontanare i piccioni dal centro della città, dai monumenti principali.

È questo quanto si legge nella determina pubblicata qualche giorno fa sull’albo pretorio del Comune.

Ne avevamo già parlato qualche mese fa quando c’era stata la delibera di giunta. Ora però c’è un vero e proprio piano operativo.

Fino a qualche anno fa il problema era la così detta “piccionaia”, una casa situata in via San Martino, all’angolo con via Mazzini, completamente invasa dai piccioni.

Ora, però, il problema dei volatili è arrivato anche in centro e l’amministrazione è pronta ad intervenire per allontanarli.

“Nel [...]