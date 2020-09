GASSINO. “Occorre ripartire dal lavoro, è importante”

“Non c’è un minuto da perdere”. Per contrastare il declino nell’area metropolitana di Torino ed evitare che nei prossimi mesi perdano il lavoro altri 30.000 piemontesi “serve un patto sociale per la ripartenza, coraggioso e capace di portare investimenti in tutti i settori in crisi” É il messaggio della manifestazione unitaria organizzata oggi a Torino, in Piazza Castello, a cui hanno partecipato i segretari cittadini di Cgil, Cisl e Uil, Enrica Valfre’, Domenico Lo Bianco e Gianni Cortese. In prima fila c’era pure il sindaco di Gassino, Paolo Cugini.

“Dobbiamo concentrarci sul lavoro – ha spiegato – è uno dei punti fondamentali”.

“Siamo davanti ad una vera emergenza lavoro – ha detto Valfre’ – occorre che tutti si mettano intorno ad un tavolo per studiare strategie concrete. Nessuno si può più tirare indietro. Non un solo euro europeo va sprecato. La pandemia ha stravolto il mondo del lavoro”.

Commenti