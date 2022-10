Ritardi sui materiali, caro prezzi, 2 milioni e mezzo in più messi a bilancio e tanti dubbi sollevati dalla minoranza: nulla di tutto ciò ha scalfito i programmi dell’amministrazione. Ci sono alcuni progetti su cui si può discutere, venire a patti o arrendersi di fronte alle difficoltà ma no, la nuova scuola non è assolutamente uno di questi.

A inizio della scorsa settimana è stato ufficialmente pubblicato dal Comune il bando di gara per la costruzione della nuova scuola.

