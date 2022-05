Tornare a festeggiare dopo due anni è bellissimo; continuiamo a fare attenzione ma anche il fatto che le mascherine non siano più obbligatorie è un bel sollievo per le persone» ha affermato Paolo Fornaca, Presidente del’Associazione Amici del Grissino, in occasione dell’omonima Sagra in scena a Gassino da giovedì 12 a domenica 15 maggio. «Giovedì con polletto e patatine siamo arrivati a circa 200 coperti e oggi (venerdì per chi legge) in due ore abbiamo fatto 600 hamburger. Non abbiamo un servizio di catering qui, ma per il prossimo anno potremmo pensare di prenderlo!» [...]





