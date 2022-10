Di origini venete ma arrivato in Piemonte all’età di 4 mesi e, contando tutto, attivo in politica da ben 30 anni: stiamo parlando di Attilio Contran, consigliere di minoranza della Lega in quel di Gassino.

É arrivato qui in Piemonte da piccolissimo, a 4 mesi, giusto?

Sì, mi ritengo un gassinese perchè abito qui da sempre, ma sono di origini venete. Ora sono in pensione ma sono sempre stato un agente di commercio, cosa che continua a piacermi e che faccio ancora adesso come lavoratore autonomo.