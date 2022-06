Formula 1, Stati Uniti, Canada, Azerbaigian, Abu Dhabi e Arabia Saudita, il tutto partendo da Gassino Torinese. Particolare? Può essere. Impossibile? No di certo. O almeno, non impossibile per Margherita Berardo. Gassinese classe ’97 e studentessa di giurisprudenza a Torino, Margherita da quasi un anno gira il mondo seguendo le tappe dei circuiti di Formula 1 e lavorando come hostess sulle piste.

Allora Margherita, senti un po’, come mai proprio la Formula 1?