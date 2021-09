Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Dal 10 al 14 settebre tornerà la festa patronale cittadina. Nel 2021, dopo l’anno di pausa del 2020, la manifestazione sarà organizzata di nuovo dalla Pro Loco.

Tra i vari appuntamenti della manifestazione potrebbe esserci anche la possibilità di vaccinarsi o almeno così se l’è immaginata il Sindaco, Paolo Cugini. Tutto era partito qualche mese fa con l’idea di vaccinare tutti gli studenti delle scuole (iniziativa che andrà in scena a Castiglione il 4 settembre).

“Avevamo chiesto all’Asl, – commenta il primo cittadino – un mese prima di Castiglione, di organizzare una cosa simile, c’era anche la disponibilità di un pediatra, del medico e del personale infermieristico. Ci dissero che non era necessario perché Regione aveva in programma di aprire i centri vaccinali a tutti, come poi effettivamente è stato fatto. L’Asl ci ha detto che questa iniziativa era superflua”. Eppure, a Castiglione, si farà.

“Una volta che abbiamo saputo dell’iniziativa di Castiglione – prosegue il Sindaco – abbiamo sentito l’Asl ribadendo la nostra disponibilità, se serve, ad organizzarlo. Abbiamo pensato ad una sorta di vaccine day durante la patronale. Potrebbe essere una buona soluzione, vedremo”.

