GASSINO. La Bussolino Sport pedala verso nuovi traguardi. Era il lontano 1982, entusiasmo e passione, erano solo una parte delle tante doti che accomunavano il Parroco Don Carlo Ingegneri e un gruppo di cittadini gassinesi, che spinti da un sogno comune, sono riusciti a guardare “oltre”, fondando la Polisportiva Bussolino.

Un gruppo animato da un forte spirito, un aspetto che nel tempo i fondatori hanno continuato a coltivare, trasmettendolo a tutti quelli che sono passati in questa realtà e permettendo così, di raggiungere moltissimi traguardi fino ad oggi.

L’associazione infatti, si impegna da sempre nel favorire la pratica dello sport a tutte le età, auspicando a far diventare le attività sportive un momento di aggregazione e di divertimento.

Attività principalmente dedicate al ciclismo e alla ginnastica e accompagnate dalla grande dedizione di uomini e donne, che per anni hanno guidato l’associazione.

Importante anche il ruolo del Presidente Onorario, socio fondatore Attilio Camino, scomparso nel 2017, che con il suo esempio e il suo garbo riuscì a diffondere i sani principi dello sport.

Ma il vero cambiamento per la Polisportiva Bussolino, arriva nel 2014, da un’intuizione dell’attuale presidente Carlo Mazzone, con la nascita della Scuola di Mountain Bike di Federazione per ragazzi.

Quell’anno segna per l’associazione, l’inizio verso mete inimmaginabili, con la crescita di piccoli campioni che collezionano svariati successi nel tempo, sia nel campionato Regionale che in quello Nazionale, riservato agli Esordienti e ai Giovanissimi.

Oltre alla Scuola poi, prendono vita anche il reparto Enduro, sempre più nutrito dalla partecipazione di ragazzi che intraprendono la disciplina e il reparto Strada che conta la partecipazione dei soci nelle Granfondo, tra cui il circuito Coppa Piemonte, la Sanremo-Sanremo, la storica Milano-Sanremo ed altre competizioni amatoriali.

Una Polisportiva che non si risparmia e che crea eventi patrocinati dal Comune, a cielo aperto, come il Memorial Olindo Fiore, solitamente svolto a marzo o la Super Gas, che nel mese di giugno permette ai partecipanti di sfrecciare tra salite e discese giungendo per ben sei volte a Superga, da sei versanti differenti per un totale di 147 km e 3000 m di dislivello.

Un’associazione da mille sfaccettature quindi, che dedica una parte anche alla ginnastica con Jessica Donati, l’istruttrice, organizzando dei corsi di ginnastica posturale, pilates e circuit training.

Una realtà appassionata, quella della Bussolino Sport, che pedalando unita verso l’obiettivo, ha superato mille sfide, raggiungendo tanti traguardi.

INFORMAZIONI:

Presidente: Carlo Mazzone Indirizzo Sede Legale: Piazza Ronco, 1 Bussolino di Gassino Torinese Indirizzo Sede Operativa: Via Diaz 56, Gassino Torinese Contatti: 335/6868222

Sito Internet: www.bussolinosport.it Pagina Facebook: Bussolino Sport

