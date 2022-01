Qualche giorno fa il passaggio di una coppia di turisti ha messo in “crisi” il territorio. I due, risultati positivi, sono stati inizialmente ospitati da una struttura del Comune di Castiglione e poi trasferite in un Covid Hotel a Torino. Tutto questo perché sul territorio dell’AslTo4, ad oggi, non c’è un covid hotel che possa ospitare cittadini, turisti o altri, durante il periodo di quarantena.

“In tutta l’AslTo4 non c’è nessun covid hotel, – attacca il Sindaco Paolo Cugini – mi pare incredibile che non ci sia una convenzione con nessuna struttura. È vero che [...]



