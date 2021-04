GASSINO. In tredici alla festa di compleanno, tutti multati

Tredici persone sono state identificate e multate dai carabinieri per violazione delle norme anti Covid a Gassino (Torino) dove in una abitazione era in corso una festa di compleanno.

L’intervento rientra nei controlli svolti nelle festività pasquali dall’Arma nell’area metropolitana torinese. Il comando ha dispiegato più di 500 pattuglie. I [...]





