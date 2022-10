Direttamente dal parlamentino gassinese arriva la conferma: in città sarà presente una seconda casetta SMAT (Società Metropolitana Acque Torino), punti gratuiti di prelievo di acqua per i cittadini.

“Seguo questo progetto da dei mesi. Il primo punto acqua a Gassino è stato inserito nel 2017, in via Foratella. Io allora ero consigliere, ma avevo comunque seguito i lavori” afferma orgoglioso Giuseppe Molinari, assessore alle Manutenzioni ed Arredo Urbano.

Il secondo punto d’acqua SMAT, che verosimilmente verrà collocato in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa (ex Piazza Genova), permetterà ai cittadini l’approvigionamento dell’acqua della rete a “chilometro zero”, naturale, a temperatura ambiente, refrigerata e anche gasata, alla modica cifra di 15 centesimi.

“In Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, di fronte al Carrefour, c’è una casetta privata dove da anni hanno smesso di erogare acqua. SMAT ha fatto il sopralluogo, la delibera è già passata e nei prossimi mesi dovremmo rimuovere la casetta già esistente non più in funzione – spiega Molinari – le tempistiche sono un po’ allungate perché all’interno dei punti acqua sono presenti dei chip la cui produzione, con la guerra in Ucraina, è più difficile. Nel giro di un anno, comunque, dovremmo avere questa nuova casetta. Siamo molto fieri di questa cosa: è un servizio molto importante per i cittadini, comodo, semplice e rispettoso dell’ambiente”.

