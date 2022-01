Tutti i circoli del Partito Democratico, tra il 7 febbraio e il 21, saranno chiamati alle “urne” per eleggere il nuovo segretario della sezione.

In quel di Gassino, per ora, si brancola nel buio. Il segretario uscente, Antonio Casciano, dopo aver abbandonato l’impegno politico amministrativo alle ultime elezioni ha annunciato di voler lasciare anche la guida del partito. Con la fine del mandato, quindi, toccherà a qualcun altro prendere in mano il partito gassinese.