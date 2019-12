GASSINO. I commercianti non trovano l’accordo per unirsi

Si attende da anni e anni ma per il momento non è ancora arrivata.

Parliamo dell’associazione dei commercianti, incredibilmente assente in quel di Gassino.

Sono tanti gli esercizi commerciali presenti in città ma non sono mai riusciti ad associarsi. Da tempo, infatti, le amministrazioni lavorano per incentivare la formazione [...]





