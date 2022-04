«Azzerare gli oneri della mensa per tutte le famiglie di Gassino: è questa la nostra proposta. Ci rendiamo conto che sia impegnativo da parte del comune, per carità. In vista delle prossime elezioni una delle nostre priorità sarà mettere al centro la famiglia: sopprimere del tutto i costi delle mense scolastiche per i cittadini residenti è una proposta che va in questa direzione» questa l’affermazione di Alessandro Lorenzon, consigliere di minoranza M5S, all’interno del dibattito sui Servizi a Pubblici a Domanda Individuale.

Il Consiglio Comunale di giovedì 21 aprile, infatti, è stato lo sfondo [...]