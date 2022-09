Robusti, con un pelo ispido e aggressivi se si sentono minacciati: stiamo parlando di cinghiali, il cui numero è in costante crescita in tutta Italia, e Gassino non fa eccezione.

“Attenzione! Cinghiali, mamma e piccoli, visti poco fa nel campo dietro all’Ekom in via Foratella” scrive un gassinese su Facebook a inizio della scorsa settimana. Qualche giorno dopo, da parte di un altro cittadino, arriva la riconferma con tanto di foto divulgata tramite social: “cinghiali visti dalle case nuove, sono sulla strada del cimitero e vanno verso l’Ekom camminando in strada”.

Ecco, i cinghiali. Via [...]