Anche quest’anno sarà possibile svolgere il Servizio Civile Universale (SCU) in ANCI Piemonte. L’associazione aderisce, infatti, al Bando Ordinario 2021 promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Il candidato che si aggiudicherà il bando:

contribuirà attivamente alla realizzazione delle iniziative, affiancando il personale durante lo svolgimento degli incontri organizzati da remoto e in presenza; acquisirà competenze specifiche in materia di progettazione per lo sviluppo locale; parteciperà ai processi di comunicazione e di promozione delle attività in programma.

Le candidature dovranno soddisfare tutte le caratteristiche indicate nel bando nazionale. Il servizio civile [...]