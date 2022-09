Quasi una settimana intera di festa per Gassino: questo il lavoro enorme messo in piedi dalla Pro Loco cittadina (con il patrocinio del Comune) che, come sempre, non sbaglia un colpo. È da chiarire subito, un neo c’è stato: la donna sbalzata al di fuori di una giostra, a seguito di un volo di 15 metri, durante il sabato sera. Le indagini della procura sono già in atto, occhi puntati sul giostraio.

In 5 giorni di festività, però, è lecito concentrarsi su cosa ha effettivamente funzionato.