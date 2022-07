L’intera giornata di mercoledì 20 luglio, in quel di Gassino, è stata teatro di un evento tanto peculiare quanto controverso: il canale ENEL, che corre tra la cittadina e San Raffaele Cimena, ha mietuto un’altra vittima. Questa volta, però, il malcapitato non è stato un runner o un passante scivolato, ma bensì un cucciolo di cinghiale di un anno.

Le prime segnalazioni hanno iniziato ad arrivare in mattinata, con l’animale scivolato nel corso d’acqua probabilmente la sera prima.