A Gassino, almeno per ora, l’aumento dell’indennità per il Sindaco non entrerà in vigore, almeno non del tutto.

“Non vogliamo gravare sui gassinesi”, spiega il Sindaco Paolo Cugini.

Ma di cosa parliamo?

La Legge di Bilancio 2022 approvata in via definitiva dal Parlamento il 29 dicembre 2021 prevede un incremento delle indennità dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di Città Metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili).

Anche le indennità di [...]