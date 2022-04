Nel corso del corrente mese di Aprile la storica Associazione culturale di Gassino dedicata alla fotografia ha fatto registrare un profondo rinnovamento.

L’Assemblea generale dei soci, riunita nella sede di Bussolino Alto il giorno 5 aprile, ha approvato all’unanimità un nuovo Statuto, più allineato alle moderne regole del mondo no-profit.