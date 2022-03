La guerra prosegue e le sue pesanti conseguenze rendono ancora e maggiormente necessario uno sforzo di solidarietà e coesione sociale.

In questo senso si colloca la campagna di raccolta di generi alimentari, di beni di prima necessità e farmaci per l’emergenza ucraina sostenuta con l’ausilio delle associazioni locali e con numerosissimi contributi da parte della cittadinanza, motivo di grande orgoglio per la comunità per il senso di solidarietà e di fratellanza dimostrata.

Tra gli esempi recenti, la sezione Croce Rossa di Gassino ha donato un bancale di prodotti sanitari, e l’ANA di Castiglione con il [...]