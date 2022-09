Passeggiando per Gassino, all’entrata della cittadina arrivando da Castiglione, assieme al classico cupolone blu della Chiesa dello Spirito Santo si possono notare due “corpi estranei”, alti, in ferraglia e ben visibili all’orizzonte. “5G per controllare i vaccinati” afferma qualcuno tramite social; interessante, ma troppo complottista per essere vero. Le due torrette sarebbero dei ripetitori di segnale per cellulari, in piedi e in funzione da anni.

“Irradiano solamente al di sotto e nella zona attorno, poco distante il segnale già non prende più” scrive un gassinese su Facebook, commentando una foto dei ripetitori e in men [...]