GASSINO. Baby parking aperto ignorando l’ordinanza regionale

Quando sono arrivati gli agenti della polizia municipale i bimbi erano già seduti al loro posto. Lunedì mattina il baby parking Kinderhaus di Corso Italia 38 a Gassino era aperto, in barba all’ordinanza regionale che imponeva la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado.

“C’è stata probabilmente un’errata interpretazione della normativa regionale. Avevamo capito che chi aveva già effettuato la sanificazione dei locali poteva tranquillamente accogliere i bambini” è stata la giustificazione di Camilla Beri, titolare dello spazio educativo privato che accoglie bambini dai 13 mesi ai 6 anni.

A far rispettare l’ordinanza che prolungava di una settimana la chiusura, l’altra mattina, in corso Italia, è arrivata la polizia municipale e che ha dovuto contattare anche le famiglie che andassero a riprendersi i figli. “Abbiamo aperto in buona fede” si è ancora giustificata la titolare Camilla Beri. Spetterà ora alla Regione Piemonte prendere i provvedimenti sulla base della relazione compilata dalla polizia municipale gassinese.

