Il Comune di Gassino Torinese è risultato beneficiario di un contributo assegnato dalla Città Metropolitana di Torino per la realizzazione di interventi per la sicurezza stradale. Tutto è partito dal bando dell’ex provincia per il finanziamento di interventi di investimento della rete stradale provinciale ai Comuni della Città Metropolitana per l’anno 2020 per un importo complessivo di più di 200 mila euro. Grazie a queste risorse l’amministrazione ha da poco approvato gli elaborati inerenti lo studio di fattibilità tecnica ed economica per progetto definitivo dell’intervento di moderazione del traffico per la messa in [...]





