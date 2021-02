Galli taurini.

I taurini era l’antico popolo dei celti che abitavano in Piemonte, provincia di Torino e la parola Taurini significherebbe secondo l’etimologia celto-ligure, popolo dei monti, e verrebbe collocato in tutto il territorio montano torinese sino alla piana taurinense. Non sono da confondere né con il popolo dei Taurisci o Norici, che abitavano nel Norico, nell’odierna Baviera, anche se una parte di essi potrebbe discendere dagli stessi Taurini collocati nella zona piemontese, né i sanniti Taurasini in Irpinia. Quello che li accomuna e che il loro nome potrebbe derivare dalla radice indoeuropea, taur, legata o all’antica voce greca oros, montagna, oppure al sanscrito sthur, massiccio, robusto, ma anche selvatico. In tedesco la parola Tauri originariamente significava alto passo montano in Austria. In Italia il toponimo in Sicilia, Taormina, l’antica Taurmenio deriva sempre dalla voce tauro, monte. Rimanendo ancora negli antichi celti il nome Galli Boi sembra derivare dall’antica radice celtica Bogos, nel significato di conquistatori, che hanno dato il nome alle regioni di Boemia e Baviera. I Galli Senoni, con la radice del nome che deriva da quella indeuropea Senior, intesa qui nel significato di popolo degli Anziani, dei Saggi ed infine i Galli i Lingoni, termine Lingoni in antica lingua celtica sembrerebbe significare, i saltellanti, forse in riferimento a loro danze sacre rituali o belliche. Come si vede i galli con i tori non avevano nessun nesso, o magari era l’animale totemico di alcuni di lro, in seguito il toro è divenuto l’emblena di Torino. Rimanendo tra gli antichi celti, nella nostra lingua, attualmente, sono poco più di sessanta le parole di sicura derivazione celtica, ne ho trovate diverse che qui ho trascritto. Abbonare, dal abonner, deriva dall’antico francese bonne, a sua volta da borne, confine, limite. Abbrivare, dal provenzale abrivar, antico francese abriver, mettersi in moto. Ambasceria, ambasceria, anticamente ambasciaria, dal provenzale ambaissaria, ambasciata. Il complesso delle persone inviate con un particolare incarico da uno stato o da un sovrano a un altro stato, oggi si dice più comunemente missione o rappresentanza diplomatic. Barena, terreno che terreno che emerge dalla laguna, affine al veneziano antico baro, terreno incolto. Basire. Dal tardo latino di oriogine celtica, sentirsi venir meno, svenire. Becco sempre dal tardo latino beccus di origine celtica, caratteristica guaina cornea che riveste gli archi mascellari e mandibolari negli uccelli. Betulla, altro lemma di origine celtica, alberi con corteccia per lo più liscia, sfogliantesi spesso in strisce orizzontali. Benna, anticamente sorta di rustico veicolo da trasporto, detto più comunemente treggia, in uso ancora in alcune zone montane della Toscana. Berretta, dal provenzale berret che deriva dal tardo latino di origine celtica birrum, sorta di mantello a cappuccio, oggi si trova ancora in vari dialetti in Italia. Betonica o bettonica, deriva dall’antico popolo celtico dei Vettones o Bettones della Lusitiania, Portogallo, oggi con questo nome si indica una pianta erbacea perenne con foglie ovali, oblunghe, fiori rosa-violacei, in spighe, frequente nei pascoli e nei boschi d’Europa ed Italia. Anticamente usata contro molte malattie, da qui la frase avere più virtù della betonica, ovvero avere buone qualità o persona molto conosciuta. Musa, medico di Augusto, la riconosceva atta a curare una cinquantina di malattie; ma ora è in disuso, salvo la polvere delle foglie, adoperata talvolta come starnutatorio. Brache, i Romani chiamarono bracata Gallia quella che poi fu detta Gallia Narbonese perché gli abitanti di essa portavano le brache. Esisteva il modo dire caduto in disuso per indicare una persona molto grassa, grasso bracato. Brago o braco dal latino bracum di origine gallica per indicare della melma o fango sudicio. Briciola, deriva dal lativo brisiare, rompere da un voce celtica in francese briser, ciascuno di quei minuzzoli che cadono dal pane spezzato. Brio, dallo spagnolo brio a sua volta dal celtico brigo, forza, essere allegro, vivace, esuberante e gaio. Brolo relativo ad un orto o frutteto cinto da mura o rete, bugno, arnia rustica costituita da un tronco cavo, o da una cassetta di legno o di vimini, o da altro recipiente. Brugo, dal tardo latino brucu, erica, lemma di origine celtica, pianta caratteristica delle brughiere. Carpentiere, dal latino carpentaius, da una voce gallica, in origine, fabbricatore di carri, carradore. Carro, dal latino carrus o carrum, voce di origine gallica, veicolo composto essenzialmente da un piano destinato a sostenere un carico e da ruote che ne permettono la trazione con sforzo minimo in confronto a quello che sarebbe necessario per trascinare lo stesso carico direttamente sul terreno. Carrucola, dal latino celtico carruca, carrozza. Dispositivo costituito da un disco girevole intorno a un perno passante per il suo centro, e che porta alla periferia una gola sulla quale scorre una fune o catena di trazione; la carrucola si dice fissa o mobile a seconda che sia fisso o mobile il perno di supporto. Daino da una voce celtica damma o dama poi passato nell’antico francese daim, daine, ruminante e genere di ruminanti della famiglia cervidi. Gagliardo, dal gallico provenzale galhart poi in francese gaillard, per indicare la forza, potenza fisica e vigore. Garrese, deriva dal celtico garra, garretto esiste poi la parola guidalesco con lo stesso significato che deriva dal longobardo widarrist. Garretto, deriva dal celtico garra dove aveva lo stesso significato della regione anatomica dell’arto posteriore dei mammiferi domestici e selvatici, o per noi esseri umani la parte posteriore della caviglia che va dal calcagno al polpaccio. Ghiera, deriva probabilmente dall’incrocio della voce latina veru, spiedo, dardo, giavellotto col lemma celtico gairo, specie di dardo o freccia col ferro affusolato e con uncini ai lati. Giavellotto, dal francese javelot, voce di origine gallica, arma da getto, costituita di un’asta alla cui estremità è inserita una punta di metallo aguzza, usata nel mondo antico greco -romano, oltre che come arma da guerra, come attrezzo di lancio per colpire un bersaglio in gare sportive. Landa, dal provenzale landa, a sua volta poi nel francese lande, in irlandese antico land vuole dire spiazzo, è affine ad altre voci germaniche tra cui il tedesco land. Leardo non il tipo di mantello equino che deriva dal francese antico liard, liart ma una misura lineare, che troviamo in antica racconti, lega, dal tardo latino leuga o leuca, voce di origine celtica, unità di misura di distanza, e soprattutto di percorsi terrestri o marittimi, usata in passato, e spesso ancora oggi, con valori diversi da paese a paese. Montone dal latino di origine gallica multonis, maschio adulto della pecora detto anche ariete. Paiolo, dalla parola latina celtica pariolum, recipiente di rame, largo e fondo, con manico di ferro mobile e ad arco che permette di appenderlo al gancio della catena nel centro del camino, usato per riscaldare acqua e cuocere vivande. Palafreno, dal tardo latino paraveredus, cavallo di rinforzo, composto da una parola greca, presso, accanto e dalla parola di origine gallica veredus, cavallo di posta. Era il cavallo da sella, non da battaglia, dei cavalieri medievali. Trangugiare, deriva dal gallico geusiae, gola, inghiottire, ingoiare, mangiare con avidità e rapidamente, per lo più senza neppure masticare il cibo o assaporare la bevanda. Veltro dal francese e provenzale antico veltre a sua volta dal gallico vertragus, nome con cui già nell’antichità venivano indicati cani da inseguimento e da presa, che univano la velocità alla forza, simili agli attuali levrieri. Vera, fede nunziale. Poi sono entrate in italiano dall’inglese whisky, basket e dal francese cloche, berceau, quai. Infine dal piemontese bealera, dal gallico bedo, fossa, canale; in gallese bedd, bretone bez, ed in ligure beu, beàl o beàr. In piemontese l’ontano detto verna. Infine una curiosità nell’Antica Grecia si svolgevano le sotèrie, feste religiose, spesso accompagnate da agoni ginnici e musicali, istituite per lo più in onore di qualche divinità, salvatrice. Le più note sono quelle di Delfi, istituite dopo la liberazione della Grecia dall’invasione dei Celti nel 279 a. C..

