Le foto dell'ispezione dei carabinieri nell'alloggio di Giuseppina Arena

Nella giornata di mercoledì 2 novembre ,i carabinieri della prima sezione omicidi di Torino, in collaborazione con l’Asl, sono tornati nell’alloggio dove viveva Giuseppina Arena, al piano terra di via Togliatti 66 a Chivasso, per ragioni igienico sanitarie. Si indaga ancora sull'omicidio, avvenuto il 12 ottobre scorso, con tre colpi di pistola sparati in volto.