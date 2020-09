Galavron o burgnun.

In piemontese si chiamano galavron gli insetti, calabroni o anche i damerini inclini al corteggiamento, il farfallone amoroso, delle nozze di Figaro di Mozart. La parola galavron, calavron o calabron potrebbe derivare dal tardo latino calabronem o dalla influenza delll’altra parola latina scarabaeum, scarabeo. Ma pare che la parola tardo latina poggi su una parola germanica krasro affine al gotico kruslo. Diverso è il termine tipicamente canavesano di bergiun, che si usa a Favria. La parola potrebbe derivare dalla voce onomatopeica BRR, che imita il rumore fatto dai calabroni in volo. Questa voce evoca anche oltre al rumore, esseri paurosi o nel caso di bergiabaù, il diavolo. Bau, anche questa voce onomatopeica per indicare spavento e timore, infatti in piemontese abbiamo il babao, lo spauracchio dei bambini.

Favria, 5.09.2020 Giorgio Cortese

Se nella vita crediamo in noi stessi per i nostri progetti, gli altri con il nostro esempio si convinceranno.

Commenti