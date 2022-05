Terzo appuntamento con la rassegna cinematografica GAIA…Il tempo stringe!, dedicata a temi ambientali ed alimentari. Venerdì 6 maggio alle 21 presso ZAC! – Zone Attive di Cittadinanza con PARADIS-E, a ingresso libero, film documentario di Francesco Cusanno, Flavio Giacchero e Luca Percivalle. Gli autori che saranno ospiti in sala, hanno ideato una performance live, prequel, in forma di performance teatrale/reading per raccontare cosa li ha mossi a intraprendere l’esperienza di Paradis-e, la genesi. In particolare si alterneranno momenti di letture (Francesco Cusanno), di musiche, suonate dal vivo (Flavio Giacchero) e di visual, immagini proiettate sullo schermo. Si ri-attraverseranno gli stati d’animo e alcuni fatti di un periodo complesso come il lockdown del 2020. Il prequel scivolerà nel film in una nuova modalità di fruizione dando vita ad uno spettacolo unico.

Presentato in anteprima assoluta al 21° Glocal Film Festival di Torino dove si è guadagnato una menzione speciale nel concorso Panoramica DOC, Paradis-e è un documentario tanto local (autori, location e produzione monferrini) quanto global, in cui i tre autori, immergendosi nella natura in cammino alla ricerca di loro stessi, rispecchiano desideri e domande che hanno attraversato molte persone al termine del primo lockdown. Protagonisti tre amici: un filmmaker, uno scrittore e un musicista che hanno intrapreso un viaggio a piedi “in Paradiso” – il Sacro Monte di Crea – partendo da casa per un cammino di tre giorni dormendo in tenda dove capitava, per capire che tempo stavano vivendo e come avrebbero voluto fosse il tempo futuro. Tra una campagna di una bellezza commovente, luoghi invece aridi, rotti e incontri con una rara umanità, sono riusciti a trovare il loro paradiso, il PARADIS-E?

La proiezione è organizzata da Cinema Boaro in collaborazione con CinemAmbiente nell’ambito del progetto Cinema communities for Innovation, Networks and Environment (CINE).

