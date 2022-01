Gabriella Viglione è il nuovo capo della Procura della Repubblica di Ivrea. La decisione è stata presa dal Consiglio superiore della Magistratura con quattro voti favorevoli e due astensioni nel plenum.

Gabriella Viglione, da sette anni procuratore aggiunto alla Procura di Cuneo, in qualità di magistrato facente funzione aveva guidato il palazzo di giustizia eporediese dall’ottobre del 2012 al luglio del2013. Prima di Cuneo, Gabriella Viglione, era in organico a Torino dove e per dieci anni ha fatto parte della Dda.