La notizia non poteva passare inosservata. L’eporediese Gabriella Colosso, si dimette da Presidente del Direttivo del circolo cittadino del PD…

“Sì, è vero – ci dice – l’ho fatto per alcune ragioni: gli impegni lavorativi e gli impegni che ho verso il territorio in cui vivo… e quelli all’interno del PD in qualità di coordinatrice del forum Diritti e pari-opportunità e delle democratiche. Sai, il post elezioni è ostico, anche per noi donne di partito che non siamo state capaci di valorizzare, nella campagna elettorale l’impegno delle nostre parlamentari sui temi su cui si sono [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.