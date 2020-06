Gabriella Arzenton di Ivrea travolta in spiaggia da un camioncino. E’ in coma

A Varazze per trascorrere qualche giorno con i nipotini. Gabriella Arzenton, 59 anni, di Ivrea, venerdì scorso aveva deciso di passare la giornata su una spiaggia libera nei pressi dei bagni Lido Milano. Dopo essersi stesa a prendere il sole sull’asciugamano adagiato sulla sabbia è stata travolta dal camioncino che il titolare della spiaggia, Roberto Vigo, aveva parcheggiato lì vicino. Per cause ancora in corso di accertamento (forse perchè non è stato tirato il freno a mano) il mezzo si è messo in movimento ed ha raggiunto la donna, schiacciandola. Fortuna ha voluto che i due nipotini, in quel momento, fossero andati a farsi un bagno, sennò sarebbe stata una strage.

Gabriella Arzenton, subito ricoverata al reparto rianimazione dell’ospedale San Paolo di Savona, adesso è in coma. Le sue condizioni sono gravi per le numerose lesioni interne riportate. E’ stata sottoposta ad un intervento chirurgico che non ha dato segni di miglioramento.

La Procura ha aperto un’inchiesta e il pubblico ministero Marco Cirigliano ha avviato tutti gli accertamenti del caso. Per il titolare della spiaggia l’ipotesi di accusa è passata da semplici lesioni a lesioni gravissime.

