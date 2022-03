Gabella, gablòt, gabòja ma rimango sempre gabusè

La gabella in passato indicava un dazio, un tributo, più in generale una tassa di vario tipo, molto spesso sui generi alimentari, soprattutto in Italia e in Francia, o l’ufficio presso cui si pagava. In Piemonte esisteva la figura del gablòt, il distributore del sale, una odiosa tassa che avaeva alimamentato il contrabbando dalla Francia e dalla Liguria del prezioso prodotto per insaporire gli alimenti, per contrabbandare ilsale sopra si mettevano chili di aggiughe sopra i barattoli e da li la tradizione della bagna causa con le acciughe. Oggi la parola gabella si usa come sinonimo di tassa, ma non ha una valenza giuridico-tributaria di rilievo. La cuiosità è che tale parola arriva dal lemma arabo arabo qabālat, che significa garanzia, malleveria, derivato dal verbo qabila, cioè accettare ma anche ricevere, accogliere, attraverso il latino medievale gabella. Questa tassa dava origine a discussioni in psassato e da li la parola gabòja, alterco e anche burla. La parola può sembrare che derivi da da gabella ma invece deriva dal francese antico gab beffa, a sua volta dal nordico antico gabb burla, in italiano antico gabbo. Una parola interessate che unisce unisce i significati della beffa e della frode, definendo un concetto che, se non è meno pesante dell’ingannare, però si colora di burla e in italiano on l’espressione “avuta la grazia, gabbato lo santo”, si vuol significare la corta gratitudine che si tributa al benefattore, che si è gabbato convincendolo a farci un favore per poi deriderlo. Pensando alla gabella intese come le tasse che giorno si e siorno dopo ancora ci semtiamo tutti chiusi dentro una gabiòla. Cesttello di vimibi per fare stagionare i formaggi, ed i politici di truno angabiolè ci abbindolano per metterci dopo essere eletti un bel gabieul, una musreuola e ci come i polli di rRenzo continuiamo a gablè, litigare e discuite su rizio o caio che abbiamo eletto ma siamo solo della gabiolw, degli stupidi. Una cuiosità finale ne ‘I promessi paperi’, parodia disneyana ad opera di Edoardo Segantini e Giulio Chierchini del romanzo di Alessandro Manzoni, i Gabellotti d’Assalto, un corpo speciale di agenti del fisco il cui scopo è quello di occuparsi degli evasori più accaniti, pervengono a metter le mani sul riccastro Don Paperigo, signorotto avaro e avido, il quale sarà condannato alla berlina e dovrà sposare Gertruda, la scocciatrice di Monza. E non vorrei che dalla finzione si arrivasse alla realtà.

Favria 11.03.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Un vero amico non ti presta il suo ombrello: corre sotto la pioggia insieme a te. Felice venerdì.

Vivi con quelli che possono renderti migliore e che tu puoi rendere migliori. C’è un vantaggio reciproco, viva la vita se doni la vita. Ti aspettiamo a Favria VENERDI’ 25 MARZO 2022, cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

