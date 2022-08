Futuro.

La parola futuro significa ciò che sarà o accadrà in un tempo a venire; il tempo che verrà. La parola deriva dal latino: futurus participio futuro del verbo esse essere. Questa parola è una declinazione dell’essere. Ancora non esiste perché, lungo la sicura linea del tempo, ci sta davanti, un davanti che però non vediamo, che qui davanti al computer, adesso, non posso indicare: si sviluppa attimo per attimo da una dimensione informe, enorme di promesse o di minacce.

In grammatica, in diverse lingue troviamo il futuro indicativo, un imperativo futuro, un infinito futuro, un participio futuro. In italiano il futuro dell’indicativo, detto anche fututo semplice, in quanto formato, nell’attivo, di una sola parola: io farò, io andrò, per distinzione dal futuro anteriore, tempo composto, che rappresenta anch’esso un’azione futura, ma passata rispetto a un’altra futura, avrò fatto, sarò andato.

Il futuro italiano proviene da una precedente forma perifrasi del latino volgare: darò da dare habeo; in varie lingue, invece, la perifrasi, procedimento espressivo consistente nell’usare, anziché un termine unico, un insieme di parole che quel termine definiscono o suggeriscono, è ancora presente: così in tedesco, dove si ricorre all’ausiliare werden, divenire, o in inglese, dove si utilizza shall, dovere e will, volere.

Nel mondo, esistono delle popolazioni, che hanno un’idea invertita di passato e futuro: per loro il passato sta avanti, perché è noto, si vede; il misterioso futuro arriva alle spalle. E forse non sarebbe una cattiva immagine da adottare forse così potremmo capire meglio che il pianeta blu, la Terra, non è eredità dei genitori, ma prestito dei figli. E specie in un momento di grave incertezza sul futuro, come questo, può essere una prospettiva che rende equilibrio nell’imprimere ciò che potrà o dovrà essere. In conclusione la parola futuro, è necessaria e piena di promesse, ma anche di preoccupazioni e di incertezza, soprattutto per chi ha perduto casa o lavoro o affetti o luoghi. Sarà complicato imparare a fare i conti con il futuro e con il passato, perché i confronti saranno difficili tra due tempi che rischiano di essere molto diversi, come prima e dopo una guerra.

Favria, 30.08.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Ogni giorno cerco di trattenere quello che vale la pensa di tenere e poi, con il fiato della gentilezza soffio via il resto. Felice

