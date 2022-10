«E se è una femmina si chiamerà Futura». Come la bambina pensata da Lucio Dalla, così nella lingua italiana prende consistenza la resa al femminile di certi nomi. Per l’Istituto Treccani è già una realtà: i curatori (perché al maschile plurale se sono un uomo e una donna?) dell’aggiornamento del Dizionario della lingua italiana hanno inserito «in posizione di maggior rilievo il femminile nei lemmi aggettivali e sostantivali, accentuando tutto ciò che riguarda le professioni e i ruoli». Secondo la curatrice bisogna avere ragione dell’abitudine che, nei secoli, «ha coinciso con il prevalere maschile in tutti i campi», da ciò la scelta di «registrare entrambe le forme, rispettando l’ordine alfabetico». Ecco, per il suo Dizionario, la Treccani ha scelto di ristabilire un equilibrio tra i due generi.

In un recente articolo, il vicedirettore del Corsera conveniva sul fatto che «alcune forme femminili dei nomi di professione possono avere una connotazione ironica o dispregiativa, come filosofessa, generalessa, giudicessa». Oibò! Per Dacia Maraini, se le donne rifiutano per sé la resa al femminile di alcune professioni è perchè «il femminile applicato a mestieri prestigiosi li rende meno credibili».

Eppure da oltre trent’anni si tenta di ridurre il sessismo della lingua italiana. Infatti la Commissione nazionale delle parità tra uomo e donna, istituita dall’allora presidente del Consiglio Bettino Craxi e presieduta dalla senatrice Elena Marinucci, mise a punto un testo con le relative «raccomandazioni», una sorta di vademecum sulle forme da evitare e quelle da preferire. Qualche esempio? La «concordanza al maschile di aggettivi o participi passati riferiti a uomini e donne» oppure le forme in -essa, come avvocatessa, che ancora ci appaiono sgradite all’orecchio, o l’uso del maschile per cariche prestigiose riferite a donne, come «il ministro Tina Anselmi», il retaggio di un passato linguistico che non passa.

Insomma la lingua è fortemente legata alla dimensione sociale e l’uso che se ne fa genera dissimmetrie grammaticali e semantiche tra gli uomini e le donne, a dimostrazione che sopravvivono degli stereotipi legati ai due sessi. Da un po’ di tempo in qua le cose però vanno meglio.

I media sembrano prestare più attenzione alla faccenda, tant’è che sui maggiori quotidiani «l’uso di ministra e deputata è triplicato nel quinquennio 2006-2010 rispetto al precedente».

Nel 2017 la città di Torino si è dotata di «linee guida» per l’utilizzo non discriminatorio del linguaggio amministrativo, un vero e proprio compendio di grammatica, una sfida finita su un binario morto, visto che nelle comunicazioni ordinarie tra uffici al più si usa il e/i o l’asterisco, lasciando perdere la contestatissima «schwa».

Per tornare all’attualità: Giorgia Meloni vorrà essere chiamata «il presidente del consiglio» o le andrà bene «la presidente»? La risposta arriverà presto, anzi prestissimo e – non dubitiamo – farà scuola.

