Furgone si scontra contro un camion, incidente mortale a Ozegna

OZEGNA. Incidente mortale questa mattina intorno alle 10 sulla provinciale 53 a Ozegna. Per cause in fase di accertamento si sono scontrati un furgone Fiat Fiorino e un camion. Ha avuto la peggio l’autista del primo mezzo, un 53enne residente ad Asti, che è morto sul colpo.

Il Fiorino, dopo l’impatto frontale con il camion, è finito nei prati a lato della provinciale. Saranno gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Ivrea a chiarire la dinamica del sinistro. Illeso il conducente del mezzo pesante. La provinciale è stata chiusa al traffico.

Benvenuto! Accedi con le tue password! E-Mail Password Ricordami Abbiamo semplificato il metodo di registrazione. Se sei un abbonato alla VERSIONE DIGITALE non serve fare una nuova registrazione, puoi accedere con lo stesso account. Se sei un abbonato alla versione digitale, e sei registrato al sito con la stessa email puoi unificare l’account semplicemente cambiando la password su una delle due piattaforme. Automaticamente il sistema aggiornerà gli account. CHIUDI