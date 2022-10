FRONT. Una prima domenica di ottobre decisamente fantastica per il sodalizio di Front della Rock Bike Team.

Una folta pattuglia si è presentata al via alla 23^ edizione della Prevostura a Lessona in provincia di Biella, con in programma la gran fondo nazionale valida come ultima prova del circuito del Marathon Bike Cup, nonché al percorso “Classic” riservato agli Esordienti ed Allievi, con in palio le maglie del Gran Prix d’ Inverno della Fci Piemonte.