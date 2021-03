FRONT. Perino vince in Tribunale, Epica dovrà dare al Comune 150mila euro

Il giudice del Tribunale di Ivrea Meri Papalia ha dato ragione al Comune di Front. La società Epica srl (in liquidazione) dovrà sborsare la somma di circa 150mila euro a favore del Comune per il mancato pagamento dell’Ici negli anni 2010 e 2011 e dell’Imu per [...]



