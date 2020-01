FRONT. Per la passerella sul Malone il Comune vuole lo studio geologico, geotecnico e sismico

L’Amministrazione comunale di Front, guidata dal sindaco Andrea Perino, nei giorni scorsi ha affidato l’incarico per la realizzazione della relazione geologica, geotecnica e sismica, una documentazione necessaria per la progettazione definitiva della passerella pedonale sul torrente Malone. L’incarico è stato affidato dal Comune allo studio Genovese & [...]



